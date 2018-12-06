с чего всё началось

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков - компания PepsiCo - присоединилась к пилотному проекту по маркировке продуктов питания "Светофор".

Здоровье Здоровье Больной барсук стал причиной карантина С начала года это уже пятый случай выявления данного заболевания у барсуков.

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Здоровье Здоровье 7 новых онкоклиник будет открыто в Татарстане По словам медика, более 50 процентов человек, которые обращаются в клинику, жалуются на проблемы с пищеварением.

Здоровье Здоровье Глава Минздрава заявила о «запредельной смертности» на Урале Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала смертность в ряде районов Свердловской области из-за сердечно-сосудистых заболеваний запредельной.

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости ожирением Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем ожирения в стране.

Здоровье Здоровье Прививки от гриппа сделали более 60% жителей Москвы Около 7,5 миллиона жителей Москвы сделали прививки от гриппа, это более 60% населения столицы.

Здоровье Здоровье Педиатры Хакасии переняли опыт московских ученых Двухдневный семинар для педиатров, врачей-неонатологов, врачей общей практики и фельдшеров республики провели научные сотрудники Московского национального научно-практического центра здоровья Вера Скворцова и Елена Рославцева.

Здоровье Здоровье Женщина впервые выносила ребенка в матке от умершего донора

Здоровье Здоровье В Тюменской области на 28% снизилось число наркопреступлений По итогам 10 месяцев 2018 года на 28% снизилось число зарегистрированных наркопреступлений.

Здоровье Здоровье Названа оптимальная продолжительность сна

Здоровье Здоровье «Очень своевременно»: в истринской деревне Пречистое открылся ФАП В деревне Пречистое городского округа Истра открылся фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать около 400 местных жителей и жителей близлежащих населенных пунктов.

Здоровье Здоровье Очереди в пензенских больницах стали короче в три раза На прохождение профосмотров и диспансеризации пензенцы стали тратить в четыре раза меньше времени, а в ста процентах учреждений, где реализуется проект, пациенты проводят в три раза меньше времени, чем прежде.

Здоровье Здоровье Вологодским мамам помогли присматривать за малышами Одним из сдерживающих факторов являются трудности, которые испытывают мамы при устройстве малыша в ясли или в поиске няни.