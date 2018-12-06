Здоровье
PepsiCo стала участником проекта маркировки продуктов «Светофор»
PepsiCo стала участником проекта маркировки продуктов «Светофор»Российская газета05:15
Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков - компания PepsiCo - присоединилась к пилотному проекту по маркировке продуктов питания "Светофор".
Российская газета05:15
Оценить
62 человека отреагировали
с чего всё началось
На портале ведомства сообщается, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.Вечерняя Москва02:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Здоровье
Больной барсук стал причиной карантина
С начала года это уже пятый случай выявления данного заболевания у барсуков.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Более 60 тысяч москвичей стали пациентами службы патронажной медпомощи
Обновлено в 03:32
Здоровье
Новая женская консультация открылась в Егорьевске
Обновлено в 05:32
Здоровье
7 новых онкоклиник будет открыто в Татарстане
По словам медика, более 50 процентов человек, которые обращаются в клинику, жалуются на проблемы с пищеварением.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Глава Минздрава заявила о «запредельной смертности» на Урале
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала смертность в ряде районов Свердловской области из-за сердечно-сосудистых заболеваний запредельной.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости ожирением
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем ожирения в стране.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Прививки от гриппа сделали более 60% жителей Москвы
Около 7,5 миллиона жителей Москвы сделали прививки от гриппа, это более 60% населения столицы.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Педиатры Хакасии переняли опыт московских ученых
Двухдневный семинар для педиатров, врачей-неонатологов, врачей общей практики и фельдшеров республики провели научные сотрудники Московского национального научно-практического центра здоровья Вера Скворцова и Елена Рославцева.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Женщина впервые выносила ребенка в матке от умершего донора
Обновлено в 05:39
Здоровье
В Тюменской области на 28% снизилось число наркопреступлений
По итогам 10 месяцев 2018 года на 28% снизилось число зарегистрированных наркопреступлений.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Названа оптимальная продолжительность сна
Обновлено в 02:52
Здоровье
«Очень своевременно»: в истринской деревне Пречистое открылся ФАП
В деревне Пречистое городского округа Истра открылся фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать около 400 местных жителей и жителей близлежащих населенных пунктов.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Очереди в пензенских больницах стали короче в три раза
На прохождение профосмотров и диспансеризации пензенцы стали тратить в четыре раза меньше времени, а в ста процентах учреждений, где реализуется проект, пациенты проводят в три раза меньше времени, чем прежде.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Вологодским мамам помогли присматривать за малышами
Одним из сдерживающих факторов являются трудности, которые испытывают мамы при устройстве малыша в ясли или в поиске няни.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Нижегородские педиатры осваивают диагностику раннего обнаружения расстройств аутистического спектра
В Нижнем Новгороде врачи-педиатры завершают подготовку к пилотному проекту: медики осваивают диагностику раннего обнаружения расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от полутора до двух с половиной лет, передает ОТР.
Обновлено в 04:06