Здоровье

PepsiCo стала участником проекта маркировки продуктов «Светофор»
Российская газета
05:15

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков - компания PepsiCo - присоединилась к пилотному проекту по маркировке продуктов питания "Светофор".
Российская газета05:15
с чего всё началось
На портале ведомства
 сообщается, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.
Вечерняя Москва02:22

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Смерть россиян объяснили неправильным питанием

Lenta.ru04:19

PepsiCo присоединилась к проекту добровольной цветовой маркировки продуктов «Светофор»

ТАСС03:58

Роспотребнадзор назвал главную причину смертельных заболеваний в стране

RT на русском03:45

Роспотребнадзор назвал основную причину смерти россиян

URA.Ru03:32

Некачественную еду назвали причиной смерти больше половины россиян

Московский Комсомолец01:35

Роспотребнадзор: неправильное питание и некачественные продукты стали причиной 63% смертей в РФ

Народные новости01:32

О добровольной маркировке «Светофор» на продуктах питания и напитках

Глас Народавчера в 22:34
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Здоровье

Больной барсук стал причиной карантина

С начала года это уже пятый случай выявления данного заболевания у барсуков.
Обновлено в 05:12
Здоровье

Более 60 тысяч москвичей стали пациентами службы патронажной медпомощи

Обновлено в 03:32
Здоровье

Новая женская консультация открылась в Егорьевске

Обновлено в 05:32
Здоровье

7 новых онкоклиник будет открыто в Татарстане

По словам медика, более 50 процентов человек, которые обращаются в клинику, жалуются на проблемы с пищеварением.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Глава Минздрава заявила о «запредельной смертности» на Урале

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала смертность в ряде районов Свердловской области из-за сердечно-сосудистых заболеваний запредельной.
Обновлено в 04:17
Здоровье

Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости ожирением

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем ожирения в стране.
Обновлено в 05:13
Здоровье

Прививки от гриппа сделали более 60% жителей Москвы

Около 7,5 миллиона жителей Москвы сделали прививки от гриппа, это более 60% населения столицы.
Обновлено в 00:58
Здоровье

Педиатры Хакасии переняли опыт московских ученых

Двухдневный семинар для педиатров, врачей-неонатологов, врачей общей практики и фельдшеров республики провели научные сотрудники Московского национального научно-практического центра здоровья Вера Скворцова и Елена Рославцева.
Обновлено в 04:45
Здоровье

Женщина впервые выносила ребенка в матке от умершего донора

Обновлено в 05:39
Здоровье

В Тюменской области на 28% снизилось число наркопреступлений

По итогам 10 месяцев 2018 года на 28% снизилось число зарегистрированных наркопреступлений.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Названа оптимальная продолжительность сна

Обновлено в 02:52
Здоровье

«Очень своевременно»: в истринской деревне Пречистое открылся ФАП

В деревне Пречистое городского округа Истра открылся фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать около 400 местных жителей и жителей близлежащих населенных пунктов.
Обновлено в 05:30
Здоровье

Очереди в пензенских больницах стали короче в три раза

На прохождение профосмотров и диспансеризации пензенцы стали тратить в четыре раза меньше времени, а в ста процентах учреждений, где реализуется проект, пациенты проводят в три раза меньше времени, чем прежде.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Вологодским мамам помогли присматривать за малышами

Одним из сдерживающих факторов являются трудности, которые испытывают мамы при устройстве малыша в ясли или в поиске няни.
Обновлено в 02:27
Здоровье

Нижегородские педиатры осваивают диагностику раннего обнаружения расстройств аутистического спектра

В Нижнем Новгороде врачи-педиатры завершают подготовку к пилотному проекту: медики осваивают диагностику раннего обнаружения расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от полутора до двух с половиной лет, передает ОТР.
Обновлено в 04:06
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