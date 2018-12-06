Здоровье
Больше половины смертей россиян связано с неправильным питанием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По информации ведомства, 63 процента случаев летальных исходов обусловлены заболеваниями, возникающими из-за плохого питания.
Lenta.ru04:19
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с чего всё началось
На портале ведомства сообщается, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.Вечерняя Москва02:22
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Здоровье
Хрипун рассказал о приоритетах в работе московских поликлиник
Внимание к пациенту и профессионализм врачей являются приоритетными в работе столичных поликлиник, сообщил журналистам на брифинге в рамках XVII Ассамблеи «Здоровье Москвы» в среду министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Из-за пяти больных барсуков в Юргамышском районе ввели карантин
В Юргамышском районе выявили опасную болезнь — трихинеллез.
Обновлено в 03:56
Здоровье
7 новых онкоклиник будет открыто в Татарстане
По словам медика, более 50 процентов человек, которые обращаются в клинику, жалуются на проблемы с пищеварением.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости ожирением
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем ожирения в стране.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Глава Минздрава заявила о «запредельной смертности» на Урале
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала смертность в ряде районов Свердловской области из-за сердечно-сосудистых заболеваний запредельной.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Прививки от гриппа сделали более 60% жителей Москвы
Около 7,5 миллиона жителей Москвы сделали прививки от гриппа, это более 60% населения столицы.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Обновлено в 02:52
Здоровье
Женщина впервые выносила ребенка в матке от умершего донора
Обновлено в 02:24
Здоровье
Вологодским мамам помогли присматривать за малышами
Одним из сдерживающих факторов являются трудности, которые испытывают мамы при устройстве малыша в ясли или в поиске няни.
Обновлено в 02:27
Здоровье
В Пензенской области минздрав продолжит сокращать больничные очереди
По информации регионального правительства, в Пензенской области за 9 месяцев 2018 года удалось сократить очереди в регистратурах 16 лечебных учреждений.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Уланудэнская БСМП оштрафована на 10 тысяч рублей
БСМП как юридическое лицо признана виновной и оштрафована на 10 тысяч рублей за неисполнение в установленный срок предписания санитарного ведомства, выданного а августе прошлого года.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Волонтёры показали мини-спектакль девочке с ДЦП
Для Насти волонтеры показали мини-спектакль «Вот это фокус!».
Обновлено в 04:22
Здоровье
Определены приоритеты реализации нацпроектов в Ивановской области
Более четырех миллиардов рублей привлечет Ивановская область в 2019 году из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Благовещенцы могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства
Отдел опеки и охраны здоровья администрации Благовещенска информирует, что «Благовещенская станция по борьбе с болезнями животных» (ул. Островского, 96) предлагает бесплатное проведение вакцинации против бешенства кошек и собак.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Нижегородские педиатры осваивают диагностику раннего обнаружения расстройств аутистического спектра
В Нижнем Новгороде врачи-педиатры завершают подготовку к пилотному проекту: медики осваивают диагностику раннего обнаружения расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от полутора до двух с половиной лет, передает ОТР.
Обновлено в 04:06