с чего всё началось

Больше половины смертей россиян связано с неправильным питанием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По информации ведомства, 63 процента случаев летальных исходов обусловлены заболеваниями, возникающими из-за плохого питания.

Здоровье Здоровье Хрипун рассказал о приоритетах в работе московских поликлиник Внимание к пациенту и профессионализм врачей являются приоритетными в работе столичных поликлиник, сообщил журналистам на брифинге в рамках XVII Ассамблеи «Здоровье Москвы» в среду министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Здоровье Здоровье Из-за пяти больных барсуков в Юргамышском районе ввели карантин В Юргамышском районе выявили опасную болезнь — трихинеллез.

Здоровье Здоровье 7 новых онкоклиник будет открыто в Татарстане По словам медика, более 50 процентов человек, которые обращаются в клинику, жалуются на проблемы с пищеварением.

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости ожирением Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем ожирения в стране.

Здоровье Здоровье Глава Минздрава заявила о «запредельной смертности» на Урале Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала смертность в ряде районов Свердловской области из-за сердечно-сосудистых заболеваний запредельной.

Здоровье Здоровье Прививки от гриппа сделали более 60% жителей Москвы Около 7,5 миллиона жителей Москвы сделали прививки от гриппа, это более 60% населения столицы.

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Здоровье Здоровье Женщина впервые выносила ребенка в матке от умершего донора

Здоровье Здоровье Вологодским мамам помогли присматривать за малышами Одним из сдерживающих факторов являются трудности, которые испытывают мамы при устройстве малыша в ясли или в поиске няни.

Здоровье Здоровье В Пензенской области минздрав продолжит сокращать больничные очереди По информации регионального правительства, в Пензенской области за 9 месяцев 2018 года удалось сократить очереди в регистратурах 16 лечебных учреждений.

Здоровье Здоровье Уланудэнская БСМП оштрафована на 10 тысяч рублей БСМП как юридическое лицо признана виновной и оштрафована на 10 тысяч рублей за неисполнение в установленный срок предписания санитарного ведомства, выданного а августе прошлого года.

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Здоровье Здоровье Определены приоритеты реализации нацпроектов в Ивановской области Более четырех миллиардов рублей привлечет Ивановская область в 2019 году из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Здоровье Здоровье Благовещенцы могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства Отдел опеки и охраны здоровья администрации Благовещенска информирует, что «Благовещенская станция по борьбе с болезнями животных» (ул. Островского, 96) предлагает бесплатное проведение вакцинации против бешенства кошек и собак.