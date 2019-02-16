Экономика
PepsiCo объявила о планах производить чипсы и сухарики в НовосибирскеРБК вчера в 11:36
«Новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России [по производству снеков]», — говорится в сообщении.
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Инвесторы создают новые рабочие места, увеличивается поступление налогов в бюджет. Для Новосибирской области, конечно, особенно важна и поддержка местных производителей. Завод планирует закупать сырье, в том числе, и у наших, новосибирских, производителей картофеля.
— Андрей Травников, российский политикРБК Новосибирск 00:56
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Больше чипсов: PepsiCo решила построить в Новосибирске завод за 10 миллиардов
НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 23:07
Компания PepsiCo построит завод по производству снеков и чипсов в Новосибирске
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