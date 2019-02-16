Экономика

PepsiCo объявила о планах производить чипсы и сухарики в НовосибирскеРБК вчера в 11:36

«Новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России [по производству снеков]», — говорится в сообщении.
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Андрей Травников
Инвесторы создают новые рабочие места, увеличивается поступление налогов в бюджет. Для Новосибирской области, конечно, особенно важна и поддержка местных производителей. Завод планирует закупать сырье, в том числе, и у наших, новосибирских, производителей картофеля.
— Андрей Травников, российский политикРБК Новосибирск 00:56

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PepsiCo
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Американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания. Штаб-квартира - в Перчейзе, штат Нью-Йорк. Компания образовалась в 1965 году в результате слияния The Pepsi Cola Company с компанией Frito Lay. Более половины выручки компании даёт деятельность в США, ещё 20% приходится на Мексику, Россию, Канаду, Великобританию и Бразилию.
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