Футбол

Пепе пропустит финал Лиги нацийЕвро-футбол.ру 03:13

Нидерланды — Англия
сегодня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Нидерланды
Расстановка 4‑3‑3
1
Силлесен
  
22
Думфрис
  
3
Де Лигт
  
4
ван Дейк
  
17
Блинд
  
15
де Рон
  
8
Вейналдум
  
21
Де Йонг
  
7
Бергвейн
  
10
Депай
  
9
Бабел
  
1
Пикфорд
  
2
Уокер
  
5
Стоунз
  
6
Магуайр
  
14
Чилуэлл
  
17
Делф
  
16
Райс
  
18
Баркли
  
11
Санчо
  
19
Рэшфорд
  
10
Стерлинг
  
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Защитник сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в финале Лиги наций из-за травмы, сообщает A Bola. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче против Швейцарии (3:1) и был заменен на 63-й минуте поединка. В финале турнира португальцы встретятся с победителем пары Англия - Голландия.
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