Футбол
Пепе пропустит финал Лиги нацийЕвро-футбол.ру 03:13
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Нидерланды
Расстановка 4‑3‑3
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
15
де Рон
8
Вейналдум
21
Де Йонг
7
Бергвейн
10
Депай
9
Бабел
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
14
Чилуэлл
17
Делф
16
Райс
18
Баркли
11
Санчо
19
Рэшфорд
10
Стерлинг
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Защитник сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в финале Лиги наций из-за травмы, сообщает A Bola. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче против Швейцарии (3:1) и был заменен на 63-й минуте поединка. В финале турнира португальцы встретятся с победителем пары Англия - Голландия.
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