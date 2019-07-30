24-летний ивуариец прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр.

Пепе прибыл в Лондон на медосмотр для «Арсенала»

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Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).

Спорт Месси, Пьянич, Гнабри и Мактомини изображены на обложке PES 2020 На обложке стандартного издания красуются футболисты Лионель Месси, Миралем Пьянич, Скотт Мактомини и Серж Гнабри.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Зеленский уволил луганского Короля Артура Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.

Общество Систему закупок социального питания могут изменить Поправку предлагается внести в Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Политика Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.

Политика Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.

Политика Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество Красноярский губернатор считает бессмысленным тушение лесных пожаров Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что считает бессмысленным, а местами и вредным тушение лесных пожаров.

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Футбол Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФА Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.

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Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».

Политика Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Политика Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Футбол Медведев сравнил Малкома с Мбаппе Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.

Политика Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".