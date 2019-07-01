Футбол
Пепе прибыл в Лондон на медосмотр для «Арсенала»Sports.ru 05:51
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия
Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок
Обновлено в 09:15
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Футбол
СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн
По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
Обновлено в 09:07
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Футбол
Семин отреагировал на решение Самедова завершить карьеру
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на решение бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова завершить карьеру игрока, передает RT.
Обновлено в 07:48
Политика
Климкин опроверг сообщения о ссоре с Лавровым в Париже
Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что он якобы поругался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи в «нормандском формате» в 2016 году.
Обновлено в 08:40
Космос
Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео
Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 00:57
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.
Обновлено в 08:46
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту
Обновлено в 04:45
Происшествия
Мосгорсуд оставил Навального под арестом
Обновлено в 08:14
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Политика
Депутат Рады: Украина уйдет с молотка
«Новая Рада будет заниматься продолжением бездумной внутренней и внешней политики предыдущих пяти лет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, комментируя заявление представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что при новом составе Рады «страну можно будет потерять за три года».
Обновлено в 06:16
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Наука
В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер
Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне смогли имитировать солнечные ветры в лаборатории.
Обновлено в 05:22
Футбол
Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФА
В список вошли два российских игрока — 21-летний полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков и 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Обновлено в 09:32