Футбол

Пепе прибыл в Лондон на медосмотр для «Арсенала»Sports.ru 05:51

24-летний ивуариец прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр.
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«Арсенал» купит нападающего за 72 миллиона в рассрочку

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Пепе прибыл в Лондон на медосмотр для «Арсенала»

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Источник: Пепе сегодня пройдёт медосмотр в «Арсенале»

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