Футбол

Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»Sport24.ru 01:47

В ближайшем туре команда Коэнтрау сыграет с «Бенфикой», которая лидирует в Примейре, опережая «Порту» на 2 очка. Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
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Пепе предложил Коэнтрау € 600 тыс. за победу в матче с «Бенфикой»

Чемпионат03:15

СМИ: Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу «Риу Ави» над «Бенфикой»

Матч ТВ01:57

Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»

Sport24.ru01:47

СМИ: Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу «Риу Ави» над «Бенфикой»

Sportbox.RU01:57

Пепе предложил Коэнтрау и «Риу Аве» 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»

Спорт-Экспресс00:56

Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу в матче с «Бенфикой»

ProstoProSport03:36
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