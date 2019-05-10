Футбол
Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»Sport24.ru 01:47
В ближайшем туре команда Коэнтрау сыграет с «Бенфикой», которая лидирует в Примейре, опережая «Порту» на 2 очка. Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
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