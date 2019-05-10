Футбол
Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой»Бомбардир.ру 05:37
Защитник «Порту» Пепе оказался в неприятной ситуации перед матчем 33-го тура Примейры. По информации Gonfia la Rete, Пепе предложил защитнику «Риу Аве» Фабио Коэнтрау 600 тысяч, если его команда победит «Бенфику».
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