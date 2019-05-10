Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой»Бомбардир.ру 05:37

Защитник «Порту» Пепе оказался в неприятной ситуации перед матчем 33-го тура Примейры. По информации Gonfia la Rete, Пепе предложил защитнику «Риу Аве» Фабио Коэнтрау 600 тысяч, если его команда победит «Бенфику».

Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой»

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