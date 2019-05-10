Футбол

Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»Евро-футбол.ру 04:49

Защитник "Порту" Пепе пытается помочь своей команде завоевать титул чемпиона Португалии. По данным Gonfialarete, 36-летний игрок обратился к своему товарищу Фабиу Коэнтрау, выступающему за "Риу Аве", предложив ему 600 тысяч евро за победу в грядущем матче с "Бенфикой".
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СМИ: Футболист «Порту» Пепе предложил игроку «Риу Ави» €600 тыс. за победу над «Бенфикой»

RT на русском03:59

Пепе предложил защитнику «Риу Аве» €600 тыс. за победу

Газета.Ru03:48

Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»

Sport24.ru01:47

СМИ: Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу «Риу Ави» над «Бенфикой»

Матч ТВ01:57

СМИ: Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу «Риу Ави» над «Бенфикой»

Sportbox.RU01:57

Пепе предложил Коэнтрау € 600 тыс. за победу в матче с «Бенфикой»

Чемпионат03:15

Пепе предложил Коэнтрау и «Риу Аве» 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»

Спорт-Экспресс00:56
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
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