Футбол
Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»Евро-футбол.ру 04:49
Защитник "Порту" Пепе пытается помочь своей команде завоевать титул чемпиона Португалии. По данным Gonfialarete, 36-летний игрок обратился к своему товарищу Фабиу Коэнтрау, выступающему за "Риу Аве", предложив ему 600 тысяч евро за победу в грядущем матче с "Бенфикой".
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