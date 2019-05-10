Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»Евро-футбол.ру 04:49

Защитник "Порту" Пепе пытается помочь своей команде завоевать титул чемпиона Португалии. По данным Gonfialarete, 36-летний игрок обратился к своему товарищу Фабиу Коэнтрау, выступающему за "Риу Аве", предложив ему 600 тысяч евро за победу в грядущем матче с "Бенфикой".

Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч евро за победу над «Бенфикой»

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