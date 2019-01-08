Футбол
Пепе официально стал игроком «Порту»
Пепе официально стал игроком «Порту»Спорт-Экспресс07:50
Бывший защитник "Реала" и "Бешикташа" Пепе подписал контракт с "Порту" до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт португальской команды. 35-летний футболист выступал за "Порту" с 2004 по 2007 год, где провел 84 матча, забил семь голов и отдал пять голевых передач.
Спорт-Экспресс07:50
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В США юриста Весельницкую обвинили в воспрепятствовании правосудию
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Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
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Путин заявил об энергонезависимости Калининградской области от ЕС
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Политика
Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря
Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Обновлено в 06:00
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
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В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
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Обновлено в 10:42
Политика
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Президент России Владимир Путин не смог посетить Эрмитаж в минувший понедельник. В этот день музейный комплекс для посещения закрыт.
Обновлено в 08:50
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
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Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
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В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео
В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
ОЗХО направила экспертов для проверки сообщений о химатаке в Алеппо
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию экспертов для сбора информации после сообщений о химической атаке в Алеппо.
Обновлено в 10:58
Космос
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС
"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
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В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи
В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о планах включить в «Ратник-3» роботокомплексы
Обновлено в 11:19
Политика
США понизили дипломатический статус представительства ЕС в Вашингтоне
Понижение представительства Евросоюза в США с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации могло произойти в конце 2018 года.
Обновлено в 06:07
Футбол
Ивелин Попов расторг контракт со «Спартаком»
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Ивелин Попов объявил о своем уходе из команды, в составе которой он выступал с 2015 года, передает портал «Чемпионат» со ссылкой на Sportal.
Обновлено в 09:35
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
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В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
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Обновлено в 08:32
Энергетика
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
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"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.
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Кино
Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами
Все присутствующие на похоронах проводили актера бурными аплодисментами. Иван Бортник после ГИТИСа окончил Щукинское училище.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков
Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
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ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК.
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Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
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Футбол
«Спартак» объявил состав на первый сбор в ОАЭ
Обновлено в 09:38