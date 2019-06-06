Футбол
Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги нацийЧемпионат 03:16
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
|53%
|Владение мячом
|47%
|–
|Удары в сторону ворот
|1
|2
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|–
|Угловые
|1
|5
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
15
де Рон
8
Вейналдум
21
Де Йонг
7
Бергвейн
10
Депай
9
Бабел
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
14
Чилуэлл
17
Делф
16
Райс
18
Баркли
10
Стерлинг
19
Рэшфорд
11
Санчо
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не сможет принять участие в финальном матче Лиги наций, сообщает A Bola. 36-летний футболист получил травму в полуфинальной игре со Швейцарией, которая состоялась накануне, 5 июня, и завершилась победой его команды со счётом 3:1.
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