Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги нацийЧемпионат 03:16

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не сможет принять участие в финальном матче Лиги наций, сообщает A Bola. 36-летний футболист получил травму в полуфинальной игре со Швейцарией, которая состоялась накануне, 5 июня, и завершилась победой его команды со счётом 3:1.

Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги наций

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