Футбол

Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги нацийЧемпионат 03:16

Нидерланды — Англия
0 – 0
1-й тайм
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
53%Владение мячом47%
Удары в сторону ворот1
2Удары в створ ворот
Сейвы вратарём2
Офсайды1
Угловые1
5Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не сможет принять участие в финальном матче Лиги наций, сообщает A Bola. 36-летний футболист получил травму в полуфинальной игре со Швейцарией, которая состоялась накануне, 5 июня, и завершилась победой его команды со счётом 3:1.
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Пепе не поможет Португалии в финале Лиги наций

Sportbox.RU02:54

Пепе не поможет Португалии в финале Лиги наций

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