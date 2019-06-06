Футбол

Пепе пропустит финал Лиги нацийЕвро-футбол.ру 03:13

Нидерланды — Англия
1 – 1
2-й тайм
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Защитник сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в финале Лиги наций из-за травмы, сообщает A Bola. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче против Швейцарии (3:1) и был заменен на 63-й минуте поединка. В финале турнира португальцы встретятся с победителем пары Англия - Голландия.
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