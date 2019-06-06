Футбол
Пепе пропустит финал Лиги нацийЕвро-футбол.ру 03:13
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
|30′
|32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
|44′
|46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
|61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
|68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
|68′
|70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
|73′
|77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
|60%
|Владение мячом
|40%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
20
ван де Бек
8
Вейналдум
21
Де Йонг
7
Бергвейн
10
Депай
11
Промес
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
14
Чилуэлл
8
Хендерсон
16
Райс
18
Баркли
10
Стерлинг
9
Кейн
7
Лингард
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Защитник сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в финале Лиги наций из-за травмы, сообщает A Bola. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче против Швейцарии (3:1) и был заменен на 63-й минуте поединка. В финале турнира португальцы встретятся с победителем пары Англия - Голландия.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
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