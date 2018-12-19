Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»
Sport24.ru
01:48

Португальский защитник Пепе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации Daily Mail, 35-летний футболист, 17 декабря покинувший «Бешикташ», за который выступал с лета 2017 года, по свободному трансферу может стать игроком «Вулверхэмптона».
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