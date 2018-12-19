Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»
Sports.ru
04:32

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии. 35-летний португалец интересен «Вулверхэмптону», где выступает много его соотечественников, а тренирует команду Нуну Эшпириту Санту. Зарплата экс-защитника «Реала» составляет около 100 тысяч фунтов в неделю.
Sports.ru04:32

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Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

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Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Sport24.ru01:48

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Рафинья летом может перебраться в Китай

Soccer.ruвчера в 13:41
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