Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»
Sports.ru
04:32

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии. 35-летний португалец интересен «Вулверхэмптону», где выступает много его соотечественников, а тренирует команду Нуну Эшпириту Санту. Зарплата экс-защитника «Реала» составляет около 100 тысяч фунтов в неделю.
Sports.ru04:32

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Пепе может перебраться в АПЛ

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Пепе, ставший свободным агентом, может перебраться в чемпионат Англии

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Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

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Daily Mail: Пепе близок к подписанию контракта с «Вулверхэмптоном»

Бомбардир.ру02:27

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Sport24.ru01:48

В услугах Пепе заинтересован клуб АПЛ

Евро-футбол.рувчера в 14:48
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Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу. Вместе с «Галатасараем» и «Фенербахче» формирует «Большую тройку» турецкого футбола. Единственный турецкий клуб, полным составом представлявший страну на международном уровне, а также одна из трех команд, наряду с «Галатасараем» и «Фенербахче», никогда не покидавшая высший дивизион Турции с момента его формирования в 1959 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Водафон парк», вмещающем 41 903 зрителя.
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