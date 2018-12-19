Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.

Бешикташ Турецкий футбольный клуб

Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу. Вместе с «Галатасараем» и «Фенербахче» формирует «Большую тройку» турецкого футбола. Единственный турецкий клуб, полным составом представлявший страну на международном уровне, а также одна из трех команд, наряду с «Галатасараем» и «Фенербахче», никогда не покидавшая высший дивизион Турции с момента его формирования в 1959 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Водафон парк», вмещающем 41 903 зрителя.