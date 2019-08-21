Футбол
Пепе хочет выиграть Лигу Европы с «Арсеналом»Soccer.ru 02:32
Идея состоит в том, чтобы выиграть Лигу Европы и добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне.
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Новичок «Арсенала» Пепе: цель — выиграть Лигу Европы. Верю, что у нас получится
Чемпионатвчера в 20:26
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Мужчина погиб в ночной перестрелке в Краснодаре
Обновлено в 04:06
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами.
Обновлено в 02:23
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика
В Дании назвали условие продажи Гренландии Трампу
«Лишь желанные земли получают такие предложения», — подчеркнули супруги. Остров Гренландия является автономной территорией Дании.
Обновлено в 02:29
Авто
В России ожидается резкий рост цен на автомобили
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Джанабаева пытается похудеть после отпуска
Обновлено в 04:03
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Здоровье
За неделю более 150 рязанцев пожаловались на укусы клещей
За неделю на укусы клещей пожаловались 162 рязанца. Статистику обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:05
Футбол
«Зенит» и «Рубин» покупали Сутормина за 50 тысяч рублей
Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что «Рубин» и «Зенит» по очереди покупали полузащитника всего за 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:18
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Шойгу рассказал об укреплении войск на западе России
"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", - уточнил Шойгу.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске
Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика
Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского
Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:42
Экономика
«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером
Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях
Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено вчера в 01:18