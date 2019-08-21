Футбол

Пепе хочет выиграть Лигу Европы с «Арсеналом»Soccer.ru 02:32

Идея состоит в том, чтобы выиграть Лигу Европы и добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне.
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Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий более 60 тысяч зрителей.
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