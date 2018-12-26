Футбол
В сезоне-2018/19 Пепе успел провести 17 матчей за «Бешикташ», забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи. На счету Суареса в текущем сезоне 6 матчей и 2 гола во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Монако» заинтересован в услугах защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды.
Sport24.ru19:06
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Футбол
Попов может остаться в РПЛ после ухода из «Спартака»
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Футбол
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Футбол
Головин, Черышев и Дзюба попали в сотню лучших футболистов года
Обновлено в 18:20
Футбол
Мунир может бесплатно покинуть «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Мунир отказывается продлевать контракт с клубом.
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Футбол
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Футбол
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40-летний голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон попробовал себя в роли Санта-Клауса и устроил сюрприз детям на Рождество.
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Футбол
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Раджа пропустит предстоящую игру с "Наполи". Мне жаль, что так происходит, ведь он сильный игрок, но правила едины для всех.
Обновлено в 11:04
Футбол
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Футбол
Видео дня: как Дзюба пытался побить одного из лучших бойцов мира
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Байрамян прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян, права на которого принадлежат «Ростову», прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован ЦСКА.
Обновлено в 14:14
Футбол
Клопп не думает о новом контракте с «Ливерпулем»
Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что не задумывается о продлении контракта с «Ливерпулем».
Обновлено в 15:34
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Хавбек «Авангарда» Акбашев поедет с «Рубином» на первый сбор
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Обновлено в 09:11
Футбол
Бенитес: у нас есть план, как победить «Ливерпуль»
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата Англии с бывшим клубом — «Ливерпулем».
Обновлено в 12:41
Футбол
Сульшер: «Атакующий футбол заложен в природу „Манчестер Юнайтед“»
Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов" 19 декабря 2018 года.
Обновлено в 15:28