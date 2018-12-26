В сезоне-2018/19 Пепе успел провести 17 матчей за «Бешикташ», забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи. На счету Суареса в текущем сезоне 6 матчей и 2 гола во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Монако» заинтересован в услугах защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды.

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