Футбол

Пепе договорился с «Монако» о трансфере
Sports.ru
08:32

Клуб договорился с 35-летним португальцем о трансфере, сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Пепе мог перейти в «Порту», но в итоге договорился с «Монако». Ранее защитник расторг контракт с «Бешикташем» из-за финансовых проблем турецкого клуба.
Sports.ru08:32

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Источник: Пепе выбрал «Монако» вместо «Порту»

Матч ТВ08:56

«Монако» договорился с Фабрегасом и Пепе

Soccer.ru09:44

«Монако» достиг соглашения о подписании контракта с Пепе

Евро-футбол.ру09:19

Источник: Пепе перейдёт в «Монако»

Чемпионат11:19

Источник: «Монако» уже договорился с Фабрегасом и Пепе

Спорт-Экспресс07:46

Источник: «„Монако“ договорился с Фабрегасом и Пепе»

Sport24.ru07:09

Пепе договорился с «Монако» о трансфере

Sports.ru08:32
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