Клуб договорился с 35-летним португальцем о трансфере, сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Пепе мог перейти в «Порту», но в итоге договорился с «Монако». Ранее защитник расторг контракт с «Бешикташем» из-за финансовых проблем турецкого клуба.

Пепе договорился с «Монако» о трансфере

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