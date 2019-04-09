Футбол
Пепе: «Если бог даст, выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году»Спорт-Экспресс 07:05
Португальский защитник "Порту" Пепе поделился ожиданиями от нынешней еврокубковой кампании накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Он и Эктор Эррера пропустят эту встречу из-за дисквалификации, но оба все равно прилетели в Англию вместе с командой.
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«Ливерпуль» — «Порту». Прогноз (к. 1.93) на тотал матча Лиги чемпионов 9 апреля 2019 года
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