Футбол

Пеп Гвардиола: «Зинченко показал мне, что значит быть хорошим парнем»Sports.ru 08:53

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил полузащитника Александра Зинченко.
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Гвардиола: Зинченко показал, что значит быть хорошим парнем

Чемпионат10:35

Гвардиола: «Зинченко показал мне, насколько важно быть хорошим парнем»

Eurosport.ru12:32

Гвардиола: «Надеюсь, Зинченко ждёт долгая карьера в „Манчестер Сити“»

Евро-футбол.ру09:34

Хосеп Гвардьола: «Зинченко ждет долгая карьера. Надеюсь, в „Манчестер Сити“»

Спорт-Экспресс09:12

Гвардиола: «Зинченко доказал мне, что может быть хорошим футболистом»

Soccer.ru08:46

Хосеп Гвардиола: У Зинченко будет долгая карьера. Надеюсь, в «Манчестер Сити»

Советский спорт09:30

Пеп Гвардиола: «Зинченко показал мне, что значит быть хорошим парнем»

Sports.ru08:53
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в Кузбассе

Пять взрослых и двое детей стали жертвами пожара в частном доме в городе Мариинске Кемеровской области.
Обновлено в 21:13
Происшествия

В Нальчике ввели режим контртеррористической операции

Обновлено в 20:49
Музыка

На Украине нашли замену отказавшейся от участия в Евровидении группе

Во вторник группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на национальном отборе, также отказалась от предложения НОТУ представлять страну на Евровидении.
Обновлено в 19:43
Наука

Разработчики робота Федора анонсировали создание робота-собаки

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника", являющегося разработчиком робота "Федора", Евгений Дудоров сообщил журналистам о разработках четвероногого робота, подобного американскому BigDog.
Обновлено в 18:38
Политика

Небензя назвал Гуаидо самозванцем

Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления в СБ ООН напомнил историю развития конфликта в Венесуэле и назвал «самозванцем с улицы» спикера парламента Хуана Гуаидо.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Оползень в Индонезии: под завалами оказались более 60 человек

На индонезийском острове Сулавеси под завалами, вызванными оползнем на незаконном золотодобывающем руднике, оказались более 60 человек.
Обновлено в 20:26
Политика

Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы

Правительство Японии выразило протест России в связи с визитом делегации российских чиновников на южные Курильские острова.
Обновлено в 21:31
Политика

Эрдоган надеется на изменение отношения США к сделке с РФ по С-400

Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что США изменят отношение к покупке Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России.
Обновлено в 20:46
Политика

WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию

По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Общество

Ди Каприо потребовал освободить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Знаменитый голливудский актер, обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter обратился к неравнодушным людям с просьбой подписать петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Обновлено в 20:28
Политика

Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим

"Украинское направление является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", — отметил Новак.
Обновлено в 17:57
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны еще два человека

Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Экономика

Правительство Нидерландов купило долю в авиакомпании Air France—KLM

Правительство Нидерландов купило 12,7% акций авиаперевозчика Air France—KLM за €680 млн.
Обновлено в 21:08
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России

Обновлено в 08:47
Происшествия

Военный самолет разбился на Кубе

Обновлено в 15:44
Происшествия

В горах Сербии спасены заблудившиеся российские туристы

В горах Копаоник на юге Сербии спасены трое граждан России. Девушка и два юноши заблудились во вторник.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

В ЛНР задержан украинский диверсант

По информации представителя Народной милиции ЛНР, в Донбассе в районе населенного пункта Золотое украинской диверсионно-разведывательной группой была предпринята попытка проникновения на территорию Луганской народной республики.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Контрабанду леса на 700 миллионов рублей выявили в Приморье

В Приморье выявили незаконный вывоз ценных пород дерева на сумму около 700 миллионов рублей.
Обновлено в 20:56
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Политика

В Госдуме оценили встречу Порошенко и Волкера

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал встречу украинского лидера Петра Порошенко с спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на борту американского эсминца.
Обновлено в 20:13
Политика

МИД Венесуэлы: в грузовике с гумпомощью обнаружены детали для баррикад

Обновлено в 19:52
Происшествия

Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Экономика

Источник: Baring Vostok требует через суд Лондона 17 млрд рублей у банкира Аветисяна

Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Обновлено в 00:48
Происшествия

Суд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 05:31
Технологии

Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.
Обновлено в 20:02
Хоккей

Кузнецов с передачи Овечкина забросил свою 17-ю шайбу в сезоне

Кузнецов отличился на 17-й секунде третьего периода, сделав счет 7:2 в пользу своей команды.
Обновлено в 21:18
Политика

Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной

26 февраля в США состоялось судебное заседание, в ходе которого было принято решение не назначать дату вынесения приговора россиянке по просьбе следствия.
Обновлено в 16:03
Общество

Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS

Обновлено в 17:28
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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