Пеп Гвардиола: «Не вижу себя тренером в 71 год»Еженедельник Футбол 05:27

Уйду на пенсию, уверен в этом, но я хочу насладиться еще несколькими годами. Я люблю тренировать, но, думаю, для этого нужна особая энергия, а у меня не будет такой энергии в 71 год.

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