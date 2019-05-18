Пеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ закончил невероятный сезон»Sports.ru 14:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Уотфордом» (6:0) в финале Кубка Англии.

Футбол Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения» Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.

Армия и оружие В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит» Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.

Политика Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.

Происшествия Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".

Политика Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Музыка На Евровидении победили Нидерланды Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который исполнил композицию Arcade, передаёт корреспондент РИА Новости.

Экономика Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Происшествия Полиция задержала оставившую дочку в московской поликлинике женщину Сотрудники полиции задержали женщину, которая оставила свою дочь в московской поликлинике, а затем скрылась.

Общество Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Шоу-бизнес В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год 18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.

Армия и оружие В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.

Авто Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.

Экономика Китай отказался от переговоров с США по торговой сделке Эксперт РБК-ТВ рассказал, чем вызван начавшийся обвал тайваньского доллара, стоит ли ждать дальнейшего обесценивания юаня и к чему еще приведет эскалация торговой войны: Не самым ожидаемым следствием торговой войны оказался обвал курс биткоина после двух недель уверенного роста.

Здоровье В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Армия и оружие На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С» Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».

Шоу-бизнес Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья» Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.

Политика В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17 Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.

Здоровье Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.

Экономика Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.