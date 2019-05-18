Футбол

Пеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ закончил невероятный сезон»Sports.ru 14:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Уотфордом» (6:0) в финале Кубка Англии.
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Гвардиола: «То, что сделал „Манчестер Сити“ в этом сезоне, достичь тяжелее, чем выиграть ЛЧ»

Sport24.ru16:20

Хосеп Гвардиола – о победе в Кубке Англии: «Это было невероятное завершение сезона для нас»

Матч ТВ15:25

Гвардиола – после победы в Кубке: «Всегда можно становиться лучше. Нет смысла стоять на месте»

Бомбардир.ру14:16

Хосеп Гвардьола: «„Ман Сити“ завершил невероятный год невероятным финалом»

Спорт-Экспресс14:25

Силва: «Невероятные чувства, мы выиграли всё на внутренней арене»

Soccer.ru14:37

Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезон

Чемпионат15:08

Бернарду Силва: «„Ман Сити“ постарается выиграть еще больше титулов в следующем сезоне»

Sports.ru14:51
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Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
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Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
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На Евровидении победили Нидерланды

Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который исполнил композицию Arcade, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
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Сотрудники полиции задержали женщину, которая оставила свою дочь в московской поликлинике, а затем скрылась.
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Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Происшествия

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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
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В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
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В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

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Авто

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Китай отказался от переговоров с США по торговой сделке

Эксперт РБК-ТВ рассказал, чем вызван начавшийся обвал тайваньского доллара, стоит ли ждать дальнейшего обесценивания юаня и к чему еще приведет эскалация торговой войны: Не самым ожидаемым следствием торговой войны оказался обвал курс биткоина после двух недель уверенного роста.
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В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ

В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
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На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено в 22:09
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В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
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Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

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Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
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В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

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Google определил возможных победителей «Евровидения-2019»

Корпорация Google представила рейтинг участников «Евровидения-2019», составленный на основе запросов в поисковой системе пользователей из разных стран.
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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