Футбол

Пеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ закончил невероятный сезон»Sports.ru 14:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Уотфордом» (6:0) в финале Кубка Англии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гвардиола: «То, что сделал „Манчестер Сити“ в этом сезоне, достичь тяжелее, чем выиграть ЛЧ»

Sport24.ru16:20

Хосеп Гвардиола – о победе в Кубке Англии: «Это было невероятное завершение сезона для нас»

Матч ТВ15:25

Гвардиола – после победы в Кубке: «Всегда можно становиться лучше. Нет смысла стоять на месте»

Бомбардир.ру14:16

Силва: «Невероятные чувства, мы выиграли всё на внутренней арене»

Soccer.ru14:37

Хосеп Гвардьола: «„Ман Сити“ завершил невероятный год невероятным финалом»

Спорт-Экспресс14:25

Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезон

Чемпионат15:08

Бернарду Силва: «„Ман Сити“ постарается выиграть еще больше титулов в следующем сезоне»

Sports.ru14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

Обновлено в 19:15
Кино

Алексей Гуськов сыграет русского шпиона в фильме китайского режиссёра

Народный артист РФ Алексей Гуськов снимется в фильме известного китайского режиссёра Юань Чжана, где сыграет русского шпиона.
Обновлено в 18:29
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 08:39
Политика

США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.
Обновлено в 18:57
Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Обновлено в 15:40
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие

Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Обновлено в 17:51
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Музыка

Израильский певец расплакался во время выступления на «Евровидении»

Израильский исполнитель Коби Марими разрыдался во время своего выступления в финале международного песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 18:04
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено вчера в 10:19
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Технологии

Сбой произошел в работе Facebook

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено вчера в 20:04
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Общество

Гороскоп на 19 мая

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес

Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Как напоминает «Газета.Ru», по версии обвинения, сотрудник Центрального разведуправления передал представителю китайской стороны четыре документа.
Обновлено в 09:53
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Общество

Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере

В Екатеринбурге глава города Александр Высокинский встретился с противниками строительства храма на территории сквера возле Театра драмы.
Обновлено в 08:29
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Здоровье

Какие льготы, пособия и компенсации положены семьям с ребенком-инвалидом

Какие льготы и пособия положены семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, «Летидору» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
Обновлено в 17:10
Баскетбол

Ян Веселы признан MVP сезона в Евролиге

Центровой «Фенербахче» Ян Веселы признан болельщиками и журналистами самым ценным игроком сезона (MVP) Евролиги в сезоне-2018/19.
Обновлено в 16:11
Транспорт

«Ненавязчивый сервис» на колесах

Газеты и телеканалы нередко сообщают о таксистах-'бомбилах', грабящих и насилующих доверчивых пассажиров.
Обновлено в 06:12
Музыка

Верка Сердючка спела на Евровидении

Обновлено в 17:44
Футбол

Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»

В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное