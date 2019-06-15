Происшествия

Пензенское УМВД установило 12 участников массовой драки в ЧемодановкеПенза-взгляд 10:04

По словам врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадима Ковтуна, уже двенадцать человек опознано как участники массовой драки, в результате которой в больнице скончался один человек. Губернатор поручил оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке.
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с чего всё началось
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается
 на сайте правительства области.
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Российский политик. Губернатор Пензенской области с 21 сентября 2015 года. Председатель Законодательного собрания Пензенской области в 2012-2015 годах.
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