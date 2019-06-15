Пензенское УМВД установило 12 участников массовой драки в ЧемодановкеПенза-взгляд 10:04

с чего всё началось

По словам врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадима Ковтуна, уже двенадцать человек опознано как участники массовой драки, в результате которой в больнице скончался один человек. Губернатор поручил оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке.

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Происшествия Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.

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