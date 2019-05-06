Общество

Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школахРБК вчера в 21:14

Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенное на сайте ведомства сообщение.
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Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

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