Общество

Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школахРБК вчера в 21:14

Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенное на сайте ведомства сообщение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

По требованию прокуратуры 20 школ Пензы запретили ученицам носить хиджабы

Медиазонавчера в 13:16

В 20 пензенских школах запретят носить хиджабы

ПензаСМИвчера в 10:23

В 20 пензенских школах ученикам запретили носить хиджабы

Пенза-Прессвчера в 12:30

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

ТАССвчера в 12:25

Пензенская прокуратура сообщила о запрете хиджабов в школах, а потом удалила новость

Дождьвчера в 14:36

Двадцать школ в Пензе установили запрет на ношение хиджабов

РИА Новостивчера в 12:52

В 20 школах Пензы запретили ношение хиджабов

PenzaNewsвчера в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Экономика

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Общество

Вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров

В воскресенье в силу вступило постановление правительства, обязывающее владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 05 мая в 04:29
Происшествия

Названа доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100

Бортовые самописцы самолета SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок.
Обновлено в 01:30
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Общество

Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala

Вышла Гага на красную дорожку под руку с Брендоном Максвеллом, своим другом и дизайнером всех нарядов, продемонстированных ею в этот вечер.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Глава МЧС проверяет готовность Якутии к паводку

На реках Лена, Алдан и Татта организована работа трех оперативных групп МЧС России по Якутии.
Обновлено вчера в 22:11
Финансы

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

На Урале загорелся магистральный газопровод

На участке газопровода Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошла авария, сообщил в понедельник вечером Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики РФ.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Технологии

В ТюмГУ разрабатывают приложение для диалога с растениями

Обновлено в 00:29
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:49
Здоровье

ВОЗ разработала глобальную стратегию снижения вдвое смертности от укусов змей к 2030 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиться к 2030 году двукратного снижения смертности от укусов ядовитых змей: речь идет о спасении десятков тысяч жизней ежегодно.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено вчера в 15:23
Спорт

Загитова возглавила рейтинг ISU

Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Джоан Плаза рассказал, что гордится «Зенитом»

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Джоан Плаза поделился мыслями по итогу игры.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов

Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
Обновлено в 00:00
Политика

Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов

Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Кино

Ясулович рассказал о фильме «Коридор бессмертия»

Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде

На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 15:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное