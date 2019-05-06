Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школахРБК вчера в 21:14
Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенное на сайте ведомства сообщение.
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Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Общество
Вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров
В воскресенье в силу вступило постановление правительства, обязывающее владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 05 мая в 04:29
Происшествия
Названа доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100
Бортовые самописцы самолета SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок.
Обновлено в 01:30
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala
Вышла Гага на красную дорожку под руку с Брендоном Максвеллом, своим другом и дизайнером всех нарядов, продемонстированных ею в этот вечер.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Глава МЧС проверяет готовность Якутии к паводку
На реках Лена, Алдан и Татта организована работа трех оперативных групп МЧС России по Якутии.
Обновлено вчера в 22:11
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
На Урале загорелся магистральный газопровод
На участке газопровода Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошла авария, сообщил в понедельник вечером Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики РФ.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Технологии
В ТюмГУ разрабатывают приложение для диалога с растениями
Обновлено в 00:29
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:49
Здоровье
ВОЗ разработала глобальную стратегию снижения вдвое смертности от укусов змей к 2030 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиться к 2030 году двукратного снижения смертности от укусов ядовитых змей: речь идет о спасении десятков тысяч жизней ежегодно.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено вчера в 15:23
Спорт
Загитова возглавила рейтинг ISU
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Джоан Плаза рассказал, что гордится «Зенитом»
Главный тренер баскетбольного «Зенита» Джоан Плаза поделился мыслями по итогу игры.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
Обновлено в 00:00
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Кино
Ясулович рассказал о фильме «Коридор бессмертия»
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 15:33