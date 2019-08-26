Общество
Пенза-ОбзорПензенская область оказалась на 49 месте по популярности ипотеки
Пензенская область занимает 49 место среди регионов РФ по популярности ипотеки. Об этом говорят результаты исследования, проведенного «РИА Рейтинг».
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.РИА Новости02:47
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Футбол
Черчесов: мыслей вызвать Соболева в сборную России не было
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что у него не было мыслей вызывать в состав национальной команды нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, так как его время еще не пришло.
РИА Новости 08:20
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Космос
Центр космической связи под Симферополем восстановят
Речь идет о пунктах «Медвежьи Озера» в Подмосковье, «Калязин» под Тверью и «Школьное» в Симферопольском районе.
Известия 10:11
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург»
В Туле завершился матч 7-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" принимал "Оренбург".
Тульские новости вчера в 16:23
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей.
Российская газета 00:42
Футбол
СМИ анонсировали переход футболиста «Интера» в «Локомотив»
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время станет игроком «Локомотива», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
РБК 10:22
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Космос
На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»
Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
Происшествия
Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке
Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке.
Вести.Ru 05:53
Политика
«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы
Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Sputnik Литва вчера в 12:00
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Александр Шуршев должен быть зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты.
Говорит Москва 08:54
Происшествия
В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года
Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года.
Известия 06:08
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Кино
На Брянщине прошла акция «Ночь кино»
Ударник (Гордеевский район) 09:06
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Футбол
145-летний «Болтон» может прекратить свое существование
Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» может прекратить свое существование, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 06:55
Политика
Axios рассказал о реакции на идею Трампа бомбить ураганы
Американский президент Дональд Трамп многократно предлагал министерству внутренней безопасности страны использовать ядерные бомбы для того, чтобы остановливать надвигающиеся на страну ураганы.
Газета.Ru 09:10
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Армия и оружие
Армия США выбирает перспективный десантируемый внедорожник
Военное обозрение 10:14
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Здоровье
Россиян предупредили о риске заражения «необычными» инфекциями
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.
News.ru вчера в 22:49