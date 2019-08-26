МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

с чего всё началось

Пензенская область занимает 49 место среди регионов РФ по популярности ипотеки. Об этом говорят результаты исследования, проведенного «РИА Рейтинг».

Пензенская область оказалась на 49 месте по популярности ипотеки

Футбол Черчесов: мыслей вызвать Соболева в сборную России не было Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что у него не было мыслей вызывать в состав национальной команды нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, так как его время еще не пришло.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Политика Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Политика Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.

Космос Центр космической связи под Симферополем восстановят Речь идет о пунктах «Медвежьи Озера» в Подмосковье, «Калязин» под Тверью и «Школьное» в Симферопольском районе.

Футбол Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» В Туле завершился матч 7-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" принимал "Оренбург".

Наука Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей.

Футбол СМИ анонсировали переход футболиста «Интера» в «Локомотив» Полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время станет игроком «Локомотива», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Космос На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13» Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.

Происшествия Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке.

Политика «Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.

Происшествия В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года.

Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Футбол 145-летний «Болтон» может прекратить свое существование Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» может прекратить свое существование, сообщает Sky Sports.

Политика Axios рассказал о реакции на идею Трампа бомбить ураганы Американский президент Дональд Трамп многократно предлагал министерству внутренней безопасности страны использовать ядерные бомбы для того, чтобы остановливать надвигающиеся на страну ураганы.

Музыка Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.