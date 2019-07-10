Футбол

Пентек сменил игровой номер в «Милане»Бомбардир.ру 02:50

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Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек сменил игровой номер. Польский футболист, ранее игравший под 19-м номером, в предстоящем сезоне выступит под 9-м номером.
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