Футбол
Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»Чемпионат вчера в 23:59
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек сменил игровой номер. Как сообщает пресс-служба миланцев, польский футболист, ранее игравший под 19-м номером, в следующем сезоне будет выступать в футболкен с номером 9.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 02:11, Вашингтон
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
«Чикаго» выменял у «Баффало» Нюландера
«Баффало» получил финского защитника Хенри Йокихарью. В сезоне-2018/19 21-летний Нюландер провел за «Баффало» 12 матчей.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Президент России удивил жителей Екатеринбурга, неожиданно выйдя к ним из автомобиля
Обновлено в 00:19
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Более 400 российских пилотов за год отстранили от полетов
В России за год из-за ненадлежащего уровня подготовки от полетов были отстранены 425 пилотов.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
В Минэкологии назвали самый грязный и самый чистый город Башкирии
Самыми чистыми городами республики стали Межгорье и Сибай, где в год на одного местного жителя приходится по 65 и 84 килограмма вредных выбросов.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Британский МИД обвинил RT и Sputnik в распространении дезинформации
Ангажированностью информагентств RT и Sputnik объяснил запрет на их участие в конференции по свободе СМИ представитель британского МИД 8 июля изданию Press Gazette.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ РФ предусматривает базирование на нем более 40 летательных аппаратов, в том числе морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчика концепции, Павел Филиппов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:28
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Наука
Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра
В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Британский самолёт-разведчик замечен над Крымом
Обновлено вчера в 04:23
Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за разлива реки
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Число проходящих сотрудников ФСБ по делу о разбое возросло до 15
Проходящих по делу о разбое сотрудников ФСБ увеличилось до 15 человек.
Обновлено вчера в 09:34
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12