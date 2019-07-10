Футбол

Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»Чемпионат вчера в 23:59

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек сменил игровой номер. Как сообщает пресс-служба миланцев, польский футболист, ранее игравший под 19-м номером, в следующем сезоне будет выступать в футболкен с номером 9.
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Пёнтек в новом сезоне будет играть за «Милан» под 9-м номером

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Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»

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