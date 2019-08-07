Террористическая группировка «Исламское государство»* последние месяцы укрепляет свою подпольную сеть в Сирии и Ираке. Соответствующее заявление содержится в докладе генерального инспектора минобороны Соединённых Штатов Гленна Файна о ходе операции «Непоколебимая решимость».

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.

Шоу-бизнес Бойфренд Кайли Дженнер засыпал ее особняк лепестками роз Известная модель, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер показала на видео в Инстаграме, какой сюрприз ей преподнес бойфренд, музыкант Трэвис Скотт.

Технологии Российский водородный самолет представят на МАКС-2019 Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Политика Партия Зеленского рассматривает 4 кандидатов на пост премьера Украины Кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия заявил, что партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривает четырех кандидатов на должность премьера Украины.

Авто АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster Кроссоверообразный хэтчбек Lada C-Cross базировался на той же модульной архитектуре, что и Renault Megane.

Хоккей «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» на Sochi Hockey Open В матче турнира Sochi Hockey Open "Локомотив" одержал победу над рижским "Динамо" (3:2). В составе победителей отличились Павел Красковский, Тай Рэтти и Александр Калинин.

Политика Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.

Авто 112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.

Интернет В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы В компании Twitter рассказали, что могли использовать личные пользовательские данные для персонифицированной рекламы без разрешения.

Армия и оружие Американские СМИ предрекли проигрыш США в войне с Россией Американская газета The New York Times 5 августа предрекла проигрыш США в реальной войне с Россией и Китаем.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Экономика Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции.

Кино Хоррор «Сквозь горизонт» сделают сериалом По мотивам фильма ужасов «Сквозь горизонт» (Horizon Event), вышедшего на экраны в 1997 году, снимут сериал, сообщает Variety.

Происшествия На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.