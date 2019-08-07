с чего всё началось

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Общество Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Экономика Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Культура Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.

Футбол «Сан-Паулу» представил Дани Алвеса «Сан-Паулу» представил защитника Дани Алвеса в качестве игрока команды.

Общество Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Политика США предупредили Китай и Россию насчет Мадуро В заключении политик указал на то, что нельзя проводить выборы в Венесуэле, пока при власти находится Николас Мадуро.

Происшествия В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Единоборства Магомедшарипов проведет следующий поединок в UFC 18 октября Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, проведет следующий поединок 18 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night в Бостоне (США, штат Массачусетс).

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Политика Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Общество Петербуржцы продолжают стоять в очередях в визовый центр Финляндии Петербуржцы продолжают штурмовать визовый центр Финляндии на улице Марата — люди стоят в многочасовых очередях, чтобы успеть подать документы до ужесточения правил получения шенгенских виз для россиян, которые вступят в силу с сентября.

Здоровье Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

Экономика РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.

Экономика Чистая прибыль Glencore в I полугодии упала в 12 раз Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в первом полугодии 2019 года сократил чистую прибыль в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 226 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Гаджеты Samsung представляет новый процессор Exynos 9825 для Galaxy Note 10 Перед началом презентации Galaxy Note 10 Samsung представляет новый чип Exynos 9825 для Galaxy Note 10.

Политика Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.