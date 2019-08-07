Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и ИракеRT на русском вчера в 21:43
Террористическая группировка «Исламское государство»* последние месяцы укрепляет свою подпольную сеть в Сирии и Ираке. Соответствующее заявление содержится в докладе генерального инспектора минобороны Соединённых Штатов Гленна Файна о ходе операции «Непоколебимая решимость».
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с чего всё началось
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.Коммерсантъвчера в 21:59
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В Пентагоне заявили, что ИГ в Сирии находится в процессе возрождения
Московский Комсомолецвчера в 20:13
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