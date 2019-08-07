с чего всё началось

Террористическая группировка «Исламское государство»* последние месяцы укрепляет свою подпольную сеть в Сирии и Ираке. Соответствующее заявление содержится в докладе генерального инспектора минобороны Соединённых Штатов Гленна Файна о ходе операции «Непоколебимая решимость».

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

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Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.