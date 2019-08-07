Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и ИракеГазета.Ru вчера в 20:57
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.Коммерсантъвчера в 21:59
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