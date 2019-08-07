с чего всё началось

В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

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