Армия и оружие
Пентагон заявил о потере превосходства США в космосе из-за РФ и КитаяПолитическая Экспертиза 02:24
По словам главы Пентагона, РФ и Китай изучают экономическую и военную зависимость Соединенных Штатов от космического пространства, чтобы использовать полученную информацию в своих целях. Шанахан в качестве новаций назвал создание помех, лазеров и модернизацию возможностей киберпространства.
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Пентагон: превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за РФ и КНР
Московский Комсомолецвчера в 22:55
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