Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пускахRT на русском 09:30

с чего всё началось

На самом деле это им больше грозит, нам — нет. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто ими пользуется.

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Данное решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Соответствующие поправки Пентагон внёс в регламент закупок в сфере обороны.

Технологии «Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.

Футбол Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.

Общество Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.

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Футбол «Спартак» опубликовал график подготовки к новому сезону "Спартак" в своем Инстаграме опубликовал график подготовки к новому сезону.

Происшествия СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых 88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.

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Происшествия В библиотеку МГУ ударила молния В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.

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Политика Новый канцлер Австрии сделала первые назначения Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.

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Происшествия Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.

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