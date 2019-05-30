Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусковРосбалт 09:45

с чего всё началось

На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.

Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Поправки в правила закупок в оборонных целях размещены на сайте Федерального регистра и вступят в силу с 31 мая.

Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков

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