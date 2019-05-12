Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пускахRT на русском 09:30

Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Данное решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Соответствующие поправки Пентагон внёс в регламент закупок в сфере обороны.

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

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