Политика
Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запускахHotGeo 10:54
В регламент добавлена Россия, услугами которой теперь запрещается пользоваться в случае возникновения угрозы кибербезопасности. Уточняется, что речь идет только о коммерческих запусках, и правилами не ограничатся пуски, которые намечены до 31 декабря 2022 года.
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На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.
— Сергей Крикалев, российский космонавтПолитика Сегодня 13:13
с чего всё началось
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Финансы
Альфа-банк получил убыток 22 млрд рублей
Альфа-банк в первом квартале 2019 года получил по МСФО убыток в размере 22,7 млрд руб. против прибыли в размере 12 млрд руб. в аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 15:06
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
Беглов рассказал, когда начнется строительство скоростной трамвайной линии Купчино — Славянка
Обновлено в 16:13
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки
Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено в 13:20
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Обыски прошли в подконтрольных Крабовому королю Приморья фирмах
Напомним, сам Дмитрий Дремлюга 6 лет проживает заграницей, как и еще 7 из 12-ти крупнейших участников крабового бизнеса в России.
Обновлено в 17:07
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Транспорт
Директор департамента ЖКХ Роман Ткаченко рассказал о планах дорожного ремонта в Азове
Директор департамента ЖКХ Азова Роман Ткаченко рассказал на заседании думы о грандиозных планах дорожного ремонта, а также о перспективах участия Азова в программе «Безопасные и качественные дороги» и о гарантиях, которые дают ремонтники.
Обновлено в 09:33
Культура
Участники ПМЭФ смогут посетить три выставки на борту ледокола «Красин»
К открытию Петербургского международного форума на борту музея-ледокола «Красин» откроют сразу три выставки.
Обновлено в 11:57
Политика
Саакашвили заявил, что готов к переговорам с «президентом Галустяном»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Хоккей
CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева
Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Музыка
Дирижер Теодор Курентзис даст в «Зарядье» Брамса и Фелдмана
В пятницу, 31 мая в столичном зале «Зарядье» пройдет концерт знаменитого греческого и российского дирижера Теодора Курентзиса.
Обновлено в 12:06
Экономика
Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять
Правительство рассматривает возможность уравнять ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.
Обновлено в 03:06
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Культура
Общественный совет при комитете Госдумы по культуре сегодня обсудит процедуру выдачи фильмам прокатных удостоверений
Один из сенаторов посчитал картину непатриотичной, после чего Минкульт решил выдать прокатное удостоверение фильму не на 9 мая, как планировалось, а на 10.
Обновлено в 17:04
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости
Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00