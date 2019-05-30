Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запускахHotGeo 10:54

с чего всё началось

На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.

В регламент добавлена Россия, услугами которой теперь запрещается пользоваться в случае возникновения угрозы кибербезопасности. Уточняется, что речь идет только о коммерческих запусках, и правилами не ограничатся пуски, которые намечены до 31 декабря 2022 года.

Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запусках

Финансы Альфа-банк получил убыток 22 млрд рублей Альфа-банк в первом квартале 2019 года получил по МСФО убыток в размере 22,7 млрд руб. против прибыли в размере 12 млрд руб. в аналогичный период прошлого года.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Футбол Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Шоу-бизнес Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.

Политика Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Происшествия Обыски прошли в подконтрольных Крабовому королю Приморья фирмах Напомним, сам Дмитрий Дремлюга 6 лет проживает заграницей, как и еще 7 из 12-ти крупнейших участников крабового бизнеса в России.

Наука Назван опасный для сердца напиток Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.

Транспорт Директор департамента ЖКХ Роман Ткаченко рассказал о планах дорожного ремонта в Азове Директор департамента ЖКХ Азова Роман Ткаченко рассказал на заседании думы о грандиозных планах дорожного ремонта, а также о перспективах участия Азова в программе «Безопасные и качественные дороги» и о гарантиях, которые дают ремонтники.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Хоккей CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.

Музыка Дирижер Теодор Курентзис даст в «Зарядье» Брамса и Фелдмана В пятницу, 31 мая в столичном зале «Зарядье» пройдет концерт знаменитого греческого и российского дирижера Теодора Курентзиса.

Экономика Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять Правительство рассматривает возможность уравнять ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.

Культура Общественный совет при комитете Госдумы по культуре сегодня обсудит процедуру выдачи фильмам прокатных удостоверений Один из сенаторов посчитал картину непатриотичной, после чего Минкульт решил выдать прокатное удостоверение фильму не на 9 мая, как планировалось, а на 10.

Технологии Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.