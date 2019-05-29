США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытанияхLenta.ru 10:39

с чего всё началось

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания. С соответствующим заявлением выступил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли. Его слова передает The Wall Street Journal.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Экономика ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.

Общество Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Финансы Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии "Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.

Общество Мединский призвал разрешить приватизацию бесхозных памятников Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил о необходимости предпринять все возможные меры для приватизации памятников «в бесхозном состоянии» для их превращения в отели, рестораны и частные жилые дома, передает РИА Новости.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.

Общество В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.

Общество Генпрокуратура устроит проверку российских школ Генпрокуратура организует комплексную проверку в российских школах, в ходе которой будет оценен уровень безопасности, качество питания в столовых и реализуемые меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Политика Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Политика Болтон может встретиться с Патрушевым в Иерусалиме Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует провести встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым и израильским представителем Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.

Политика Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Футбол Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь» Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру».

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Театры Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Армия и оружие Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400 Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,49 рубля.