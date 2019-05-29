Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытанияхLenta.ru 10:39

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания. С соответствующим заявлением выступил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли. Его слова передает The Wall Street Journal.
Читать в источнике
с чего всё началось
"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания ", - цитирует
 газета Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.
Интерфакс10:18

Подробнее о событии

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

РИА Новости19:04

Комиссия по запрещению ядерных испытаний не фиксировала нештатных событий в России

ТАСС16:14

США подозревают Россию в запрещенных ядерных испытаниях

Газета.Ru19:11

США обвинили Россию в возможном нарушении моратория на ядерные испытания

RT на русском15:33

Россия ответила на заявление США о возможном нарушении ею запрета на ядерные испытания

Ведомости13:00

В ОДВЗЯИ опровергли заявление Пентагона о ядерных испытаниях в России

РБК19:18

Глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний

Интерфакс10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Общество

Мединский призвал разрешить приватизацию бесхозных памятников

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил о необходимости предпринять все возможные меры для приватизации памятников «в бесхозном состоянии» для их превращения в отели, рестораны и частные жилые дома, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:02
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Обновлено в 14:47
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Общество

В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа

Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Общество

Генпрокуратура устроит проверку российских школ

Генпрокуратура организует комплексную проверку в российских школах, в ходе которой будет оценен уровень безопасности, качество питания в столовых и реализуемые меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Политика

Болтон может встретиться с Патрушевым в Иерусалиме

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует провести встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым и израильским представителем Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено в 15:17
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 17:58
Футбол

Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено в 19:43
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 16:49
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400

Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,49 рубля.
Обновлено 27 мая в 03:07
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.
Обновлено в 17:34
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской стали

Обновлено в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное