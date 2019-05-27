Армия и оружие
Пентагон закупит российские боеприпасыLenta.ru 06:50
Различные боеприпасы, по информации издания, требуются для автомата Калашникова калибров 5,45 и 7,62 миллиметра, пистолетов ТТ и Макарова, снайперской винтовки Драгунова, а также пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ. Пентагон обозревает рынок в поисках новых поставщиков.
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с чего всё началось
Контрактное управление Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки разместило на сайте закупок правительства США заявку на приобретение патронов для стрелкового оружия, произведенного не по стандартам НАТО, сообщает Defence Blog.ТК Звезда04:15
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Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
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