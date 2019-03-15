Армия и оружие
Пентагон выступил за право США на превентивный ядерный ударREGNUM 00:22
Соединенные Штаты не должны отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, заявил председатель Объединенного комитета начальника штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд на слушаниях в сенате.
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Я бы не стал принимать никаких решений, чтобы упростить процесс принятия решений противником… Я также могу вообразить несколько ситуаций, при которых мы не хотели бы, чтобы президент не имел такой возможности.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельRambler News Service 03:30
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