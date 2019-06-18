Армия и оружие
Пентагон выделит Украине 250 млн долларов военной помощиФАН 11:13
В американском ведомстве добавили, что средства будут направлены на «дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала». В Вашингтоне отметили, что сумма военной помощи Украине, предоставленной с 2014 года, достигнет 1,5 млрд долларов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
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