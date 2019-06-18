Армия и оружие

Пентагон выделит Украине 250 млн долларов военной помощиФАН 11:13

В американском ведомстве добавили, что средства будут направлены на «дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала». В Вашингтоне отметили, что сумма военной помощи Украине, предоставленной с 2014 года, достигнет 1,5 млрд долларов.
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США выделили Украине еще $250 млн на войну

Газета.Ru11:39

Пентагон планирует выделить $250 млн на укрепление армии Украины

RT на русском11:27

США потратят на Украину еще 250 миллионов долларов

Lenta.ru11:02

Пентагон объявил о выделении $250 млн на военную помощь Украине

ТАСС11:07

Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону

РБК11:08

Пентагон планирует дополнительно выделить 250 млн долларов на военных Украины

Говорит Москва10:57

Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов

РИА Новости10:46
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Происшествия

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Обновлено в 13:19
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Политика

Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.
Обновлено в 07:04
Происшествия

На востоке Лондона убили россиянина

На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено в 20:15
Авто

BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Обновлено в 18:30
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Наука

Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей

Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено в 11:00
Общество

Три российских ресторана вошли в топ-120 The World’s Best Restaurants

Обновлено в 11:50
Здоровье

Эксперты рассказали, сколько учеников 7-9 классов пробовали наркотики

Каждый второй школьник в возрасте 13-15 лет минимум раз в жизни пробовал наркотики, полагают эксперты общественного движения "Трезвая Россия", которое провело анкетирование более 20 тысяч молодых людей по всей стране, сообщил РИА Новости руководитель организации Султан Хамзаев.
Обновлено в 20:14
Происшествия

В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Обновлено в 14:22
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Интернет

В Петербурге разработали приложение по поиску работы для студентов

Городские власти запустили в тестовом режиме сервис "Студнетор", с помощью которого петербургские студенты смогут находить работу.
Обновлено в 13:14
Политика

МВД призвало провести ревизию ПДД

МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика

Волкер заявил о намерении Украины купить военную технику у США

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что украинские власти намерены купить оружие у Соединённых Штатов.
Обновлено в 19:00
Общество

Умерла старейшая жительница Европы

В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Энергетика

Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»

Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Спорт

Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции.
Обновлено в 20:10
Энергетика

Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%

В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:49
Гаджеты

Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку

Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено в 13:31
Космос

Специалисты рассказали, где лучше наблюдать полное солнечное затмение

Обновлено в 01:09
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
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