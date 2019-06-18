Армия и оружие
Пентагон выделит Украине $250 млн военной помощиLife.ru 12:45
Министерство обороны США объявило о своём намерении предоставить Украине 250 миллионов долларов на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:08
Политика
NYT: перевод Манафорта в тюрьму в Нью-Йорке отменили после вмешательства Минюста США
Перевод бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, приговоренного к семи с половиной годам тюремного заключения, в тюрьму в Нью-Йорке не состоится из-за вмешательства Министерства юстиции США.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати
Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00
Политика
Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Энергетика
Росстат: оптовые цены на бензин в России выросли на 17,5%
Производители автомобильного бензина в мае 2019 года повысили оптовые цены на 17,5%, также в России выросли заводская стоимость сжиженного пропана и бутана (на 8,4%).
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Питьевая вода Ростовской области признана одной из самых грязных в стране
По данным Роспотребнадзора, почти 25% жителей сельских территорий региона не обеспечены питьевой водой соответствующего качества, в городах этот показатель равен лишь 3, 1%. В воде, взятой из системы централизованного питьевого водоснабжения, доля натрия превышена в 2-5 раз, а сульфидов и сероводорода - от 2 до 5 раз.
Обновлено в 13:14
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Футбол
Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»
После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".
Обновлено в 15:02
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Электричка сбила пешехода на Рижском направлении
Интервалы движения электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличены из-за инцидента с пешеходом. попавшим под поезд.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша
Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета
О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Общество
МГУ вошел в топ-100 университетов мира
QS напомнил, что в 2005 году МГУ занял 79 место. С тех пор 84 позиция стала лучшей для вуза, передает РИА «Новости».
Обновлено в 15:18
Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Барселону»
Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
Обновлено в 14:42
Здоровье
Медики рассказали, чем опасны кондиционеры
В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Изображение смартфона LG Stylo 5 просочилось в сеть
Практически год назад, а точнее – 4 июня, компания LG представила модель Stylo 4. И в это же время, но уже в этом году, ожидается выход наследника, которым станет Stylo 5. Об этом мягко намекают утечки в сеть.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07