Армия и оружие

Пентагон выделит Украине $250 млн военной помощиLife.ru 12:45

Министерство обороны США объявило о своём намерении предоставить Украине 250 миллионов долларов на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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США выделили Украине еще $250 млн на войну

Газета.Ru11:39

Пентагон планирует дополнительно выделить 250 млн долларов на военных Украины

Говорит Москва10:57

Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону

РБК11:08

Пентагон объявил о выделении $250 млн на военную помощь Украине

ТАСС11:07

США потратят на Украину еще 250 миллионов долларов

Lenta.ru11:02

Пентагон планирует выделить $250 млн на укрепление армии Украины

RT на русском11:27

Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов

РИА Новости10:46
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»

Обновлено в 11:12
Общество

Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:08
Политика

NYT: перевод Манафорта в тюрьму в Нью-Йорке отменили после вмешательства Минюста США

Перевод бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, приговоренного к семи с половиной годам тюремного заключения, в тюрьму в Нью-Йорке не состоится из-за вмешательства Министерства юстиции США.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати

Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00
Политика

Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Политика

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Энергетика

Росстат: оптовые цены на бензин в России выросли на 17,5%

Производители автомобильного бензина в мае 2019 года повысили оптовые цены на 17,5%, также в России выросли заводская стоимость сжиженного пропана и бутана (на 8,4%).
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Здоровье

Питьевая вода Ростовской области признана одной из самых грязных в стране

По данным Роспотребнадзора, почти 25% жителей сельских территорий региона не обеспечены питьевой водой соответствующего качества, в городах этот показатель равен лишь 3, 1%. В воде, взятой из системы централизованного питьевого водоснабжения, доля натрия превышена в 2-5 раз, а сульфидов и сероводорода - от 2 до 5 раз.
Обновлено в 13:14
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Футбол

Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»

После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".
Обновлено в 15:02
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Электричка сбила пешехода на Рижском направлении

Интервалы движения электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличены из-за инцидента с пешеходом. попавшим под поезд.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша

Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Общество

МГУ вошел в топ-100 университетов мира

QS напомнил, что в 2005 году МГУ занял 79 место. С тех пор 84 позиция стала лучшей для вуза, передает РИА «Новости».
Обновлено в 15:18
Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
Обновлено в 14:42
Здоровье

Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Изображение смартфона LG Stylo 5 просочилось в сеть

Практически год назад, а точнее – 4 июня, компания LG представила модель Stylo 4. И в это же время, но уже в этом году, ожидается выход наследника, которым станет Stylo 5. Об этом мягко намекают утечки в сеть.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
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