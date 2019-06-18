Пентагон выделит Украине 250 миллионов долларов на военную помощьНародные новости 20:17

Пентагон предоставит Украине 250 миллионов долларов на военную подготовку, обеспечение и снабжение. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Пентагон выделит Украине 250 миллионов долларов на военную помощь

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