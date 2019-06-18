Армия и оружие
Пентагон выделит Украине $250 млн военной помощиLife.ru вчера в 12:45
Министерство обороны США объявило о своём намерении предоставить Украине 250 миллионов долларов на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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Пентагон планирует дополнительно выделить 250 млн долларов на военных Украины
Говорит Москвавчера в 10:57
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Общество
Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка
Микелла Абрамова и Ержан Максим записали песню
Обновлено вчера в 21:26
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Энергетика
Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин
Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено вчера в 04:16
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Четверть россиян выступила против сожительства
Около трети считают, что сожительство негативно влияют на семейную сферу и воспитание детей, а 23% назвали «положительным» влияние совместного проживания без брака на семейную ситуацию в стране.
Обновлено в 00:58
Экономика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее "Собрание" бизнесмена и вице-президента РСПП Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка начался обыск, который проводят оперативники ФСБ.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено вчера в 03:49
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Наука
Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона
Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
Обновлено 17 июня в 23:37
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено вчера в 03:50