Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стеныРИА Новости вчера в 23:20
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Обновлено в 05:33
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
Каждая десятая смерть в мире вызвана сидячим образом жизни
Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни приводят к ранней смерти.
Обновлено в 04:25
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Музыка
Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохи
Обновлено в 05:22
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за истребление индейцев
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Футбол
Адвокат Кокорина: «Если судья будет продлевать срок, то сразу на полгода»
Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян рассказал, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.
Обновлено в 04:07
Политика
В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом
Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновленное приложение Apple TV, в рамках которого будут работать вышеописанные сервисы, будет доступно уже в мае и не только на устройствах Apple, но и на многих телевизорах Samsung, LG, Sony и VIZIO.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Украине грозит технические поражения за нарушение правил натурализации игрока
Международная федерация футбола (ФИФА) может засчитать сборной Украине технические поражения в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Люксембурга и Португалии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57
Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.
Обновлено в 02:28
Происшествия
При посадке в Ульяновске самолет задел сугроб двигателем
Сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), задевшим двигателем сугроб, который образовался после расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:17
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Москве школьница ранила одноклассницу ножом
В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.
Обновлено в 04:20
Экономика
Россиянам пообещали пенсионные доплаты
Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сектору Газа
В ночных и утренних сводках армейская пресс-служба сообщила о 15 атакованных с воздуха "террористических целях", а также о нескольких объектах боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым использовали самолеты, вертолеты и танки.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком
Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Футбол
Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минуте
В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Возле Кремля украли кабель правительственной связи
Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину
Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает жене публиковать откровенные фото
По словам девушки, футболист проверял ее страницу на наличие откровенных снимков и гордится ей за их отсутствие.
Обновлено в 04:35
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Политика
Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем
Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Жасмин раскритиковали за роскошное появление на похоронах Началовой
Ранее промоутер рассказал о карьере Юлии Началовой в последние годы.
Обновлено в 05:31