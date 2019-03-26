Пентагон выделил $ 1 млрд на строительство стены на границе с МексикойЕвразия Daily 01:51

Напомним, что президент Дональд Трамп требовал выделить ему на строительство стены $ 5,7 млрд, но Конгресс отказывался тратить такие деньги. Тогда президент ввел режим ЧП, что позволило ему получить необходимые средства. Возведение преграды на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа.

Пентагон выделил $ 1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

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