Политика
Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с МексикойКоммерсантъ 00:57
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил, что он санкционировал выделение $1 млрд на возведение части стены на границе с Мексикой. Проект активно продвигает президент США Дональд Трамп.
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Хоккей
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Вступление в НАТО обернется для Грузии «комплексным» ответом России
"Комплексный" ответ Москвы не ограничится мерами военно-технического и дипломатического характера, будет обязательно задействован и "экономический рычаг".
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Политика
Клинцевич: В «Единой России» состоят лучшие люди России
В партии состоят 2 миллиона человек, председатель партии — Дмитрий Медведев. Франц Клинцевич состоит в Высшем совете партии.
Обновлено в 04:09
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Политика
Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Экономика
В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов
Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Культура
Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено вчера в 10:58
Транспорт
ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права
Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall
Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора, сообщает Ура.ру со ссылкой на ее страницу в Инстаграм.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в рязанском Новомичуринске
Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в Рязанской области.
Обновлено в 03:27
Общество
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Обновлено вчера в 20:51
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Политика
Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Общество
Молодожены и именинники смогут посетить ВДНХ бесплатно
В Москве экспозиции на ВДНХ смогут бесплатно посетить молодожены и именинники в день свадьбы или в день рождения, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:31
Общество
Скабеева, Симоньян и Рапопорт возглавили «рейтинг травли» медиаперсон
Журналистка телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева возглавила «рейтинг травли» среди медиаперсон, следом за ней идут главный редактор RT Маргарита Симоньян и петербургский блогер, феминистка Белла Рапопорт.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26