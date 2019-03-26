Политика

Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с МексикойКоммерсантъ 00:57

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил, что он санкционировал выделение $1 млрд на возведение части стены на границе с Мексикой. Проект активно продвигает президент США Дональд Трамп.
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Пентагон даст Трампу $1 млрд на стену с Мексикой

Известия00:48

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

РИА Новостивчера в 23:20

Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены

Российская газетавчера в 23:32

Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на юге США

RT на русскомвчера в 23:29

Пентагон согласился дать Трампу денег на стену с Мексикой

Газета.Ruвчера в 23:47

Стену на границе с Мексикой будут строить на деньги Пентагона

News.ruвчера в 23:19

Пентагон разрешил использовать $1 млрд на строительство стены на южной границе США

ТАССвчера в 22:59
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Хоккей

Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Минобороны РФ безвозмездно передаст Таджикистану военные городки

Обновлено в 02:55
Политика

Вступление в НАТО обернется для Грузии «комплексным» ответом России

"Комплексный" ответ Москвы не ограничится мерами военно-технического и дипломатического характера, будет обязательно задействован и "экономический рычаг".
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Политика

Клинцевич: В «Единой России» состоят лучшие люди России

В партии состоят 2 миллиона человек, председатель партии — Дмитрий Медведев. Франц Клинцевич состоит в Высшем совете партии.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком

Обновлено в 03:12
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Политика

Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Экономика

В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов

Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Культура

Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Вологодской области три человека погибли при столкновении грузовиков

Обновлено в 03:19
Транспорт

ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права

Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall

Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о запуске собственного мобильного оператора, сообщает Ура.ру со ссылкой на ее страницу в Инстаграм.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в рязанском Новомичуринске

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в Рязанской области.
Обновлено в 03:27
Общество

Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья

Обновлено вчера в 20:51
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:52
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Общество

Молодожены и именинники смогут посетить ВДНХ бесплатно

В Москве экспозиции на ВДНХ смогут бесплатно посетить молодожены и именинники в день свадьбы или в день рождения, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:31
Общество

Скабеева, Симоньян и Рапопорт возглавили «рейтинг травли» медиаперсон

Журналистка телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева возглавила «рейтинг травли» среди медиаперсон, следом за ней идут главный редактор RT Маргарита Симоньян и петербургский блогер, феминистка Белла Рапопорт.
Обновлено вчера в 09:06
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
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